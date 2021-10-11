Пельмени со сметаной и визовая война. Зачем поддержавшая Майдан Нуланд прибыла в Москву

Рабочая поездка заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в Москву положит начало решению острых вопросов в российско-американских отношениях. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился американист, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

Гостья из США последние три года находилась в «черном списке» особо ярых противников России, который Москва приняла в ответ на санкции Вашингтона.

«Нуланд оказалась под санкциями, которые были введены до того, как она получила этот пост (с 2021 года она работает заместителем госсекретаря США по политическим вопросам — прим.ред.) , — пояснил Юрий Рогулев. — Поэтому оказалась такая коллизия. Надо сказать, что переговоры шли достаточно давно, эта поездка была инициативой американской стороной и здесь пришлось пойти на определенные договоренности и компромиссы».

Так, США пришлось исключить из своего санкционного списка российского дипломата. Предположительно, речь идет о сотруднике МИД Константине Воронцове, который специализируется на вопросах разоружения.

Визит Нуланд в Москву в первую очередь призван развивать диалог двух стран, завязавшийся в ходе июньского саммита президентов в Женеве. Рогулев считает, что в ходе анонсированной встречи с заместителем главы российского МИД Сергеем Рябковым стороны попытаются наладить работу посольств РФ и США, а также обсудят так называемую визовую войну.

Global Look Press / Michal Krumphanzl/CTK

Известно, что Нуланд проведет переговоры также с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, на 13 октября намечена встреча по Украине с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Мы знаем, что на встрече президентов прозвучала фраза о том, что решение вопроса нужно основывать на Минских соглашениях. Киев практически открыто отказывается их выполнять и с другой стороны тянет всячески США присоединиться ко всем этим переговорам. Думаю, будет о чем поговорить. Нуланд в вопросе Украины очень глубоко была задействована с самого начала, человек в этом смысле знающий и переговоры будут вполне конкретными», — поделился Рогулев.

Своеобразным символом глубокого погружения Нуланд в украинскую тему стал мем «печеньки Госдепа», появившийся после фотографий, на которых помощник госсекретаря США угощает булочками и печеньем участников Майдана в Киеве в декабре 2013 года.

Кадр Первого канала /

По мнению американиста, США едва ли имеют скрытые мотивы, посылая на переговоры в Россию именно Нуланд. По словам эксперта, у Байдена сейчас на фоне рекордно низких рейтингов хватает забот, связанных с внутренней политикой.

«Пока что у него, мне кажется, собственных проблем выше крыши и для него внешняя политика на втором месте. После Афганистана, всех неудач. Другими словами, я не думаю, что за счет России он может поправить свое положение», – резюмировал Рогулев.

Есть все основания предполагать, что заместитель госсекретаря США почтит своим вниманием любимый ресторан русской кухни в Москве: дипломат питает слабость не только к хлебобулочным изделиям, но и к пельменям со сметаной.

Nuland - can't make a trip to Moscow without stopping by our favorite pelmeni place. pic.twitter.com/14o2diQAhv — Will Stevens (@WBStevens) May 18, 2016

Так, в 2016 году теперь уже бывший пресс-секретарь посольства США в РФ Уилл Стивенс опубликовал в Twitter фотографию с Нуланд и пельменями. Надпись под публикацией гласила, что Нуланд не смогла уехать из России не заглянув в «любимое место».

A/S #Nuland and Amb Tefft enjoying some pelmenni with smetana (Tefft's favorite) before tomorrow's day of meetings. pic.twitter.com/bJnWwGJxZX — Will Stevens (@WBStevens) May 17, 2015

Похожий снимок был на странице Стивенса в соцсети и годом ранее. Тогда он также поделился фотографией с радостной Нуланд и рассказал, что они «наслаждаются пельменями со сметаной».

Нуланд прилетела в российскую столицу сегодня, 11 октября. Ее программа расписана до 13 октября включительно.