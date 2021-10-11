Посол Линхарт сменит Шалленберга на посту главы МИД Австрии

Австрийский дипломат Михаэль Линхарт займет пост министра по европейским и иностранным делам. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

Линхарт с 2018 года занимает должность посла Австрии в Париже. На новом посту он сменит действующего главу МИД страны Александера Шалленберга. По информации газеты Kronen Zeitung, будущий министр должен быть приведен к присяге в понедельник около 13:00 (14:00 по московскому времени). Церемония пройдет при участии президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

Ранее стало известно, что Шалленберг может вступить в должность руководителя австрийского правительства. Соответствующее предложение озвучил его близкий соратник Себастьян Курц. Последний 9 октября объявил о намерении оставить пост канцлера Австрии. Политик объяснил свое решение ведущимся в отношении него расследованием по подозрению в злоупотреблении доверием и пособничестве взяточничеству.