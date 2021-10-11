Власти Хакасии вводят дополнительные меры по COVID-19

Жители Республики Хакасия смогут посещать общественные места только по сертификату о вакцинации от коронавируса. Об этом во время прямого эфира с подписчиками в социальной сети «Вконтакте» заявил глава региона Валентин Коновалов.

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в данный момент в России напряженная. В связи с этим власти Хакасии приняли решение ввести ужесточение правил по коронавирусу.

«В учреждениях общепита, культуры, спортивных учреждениях и некоторых других местах, где идет скопление граждан, теперь посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо, что человек в течение полугода переболел», — заявил Коновалов.

В данный момент на территории Хакасии складывается сложная обстановка по коронавирусу. В республике развернули уже 1286 коек для больных SARS-CoV-2.

На днях власти Приморского края также приняли решение ужесточить меры по COVID-19. В частности, они обязали некоторые категории граждан в обязательном порядке сделать себе прививку от коронавируса, сообщает телеканал «360».