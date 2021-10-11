На юге Ливана загорелось хранилище на нефтеперерабатывающем заводе

На территории хранилища на нефтеперерабатывающем заводе Захрани на юге Ливана загорелся один из резервуаров. Об этом сообщил местный телеканал Al Jadeed.

Сообщается, что внутри загоревшегося резервуара находится бензол. Несмотря на все предпринятые меры, направленные на устранение возгорания, угроза распространения огня по-прежнему сохраняется.

Сейчас на месте происшествия работают военнослужащие ливанской армии. Они занимаются организацией экстренной эвакуации жителей близлежащих районов. Причины возникновения пожара еще устанавливаются.