Бизнес-школа «Сколково» составила рейтинг самых уважаемых бизнесвумен в России

Исследование бизнес-школы «Сколково» определило самых уважаемых представительниц женского пола в бизнесе и политике. Опрос проводился среди российских руководителей и предпринимателей.

Исследование охватило 900 человек, участие в нем принимали исключительно женщины. Первые три места в рейтинге наиболее уважаемых российских политиков и бизнесвумен заняли генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, политик Ирина Хакамада и владелица сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, данные исследования передает РИА Новости.

Четвертое место в топе заняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Далее идет глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Шестое и последующие места у президента группы InfoWatch Натальи Касперской, главы Google в РФ Юлии Соловьевой, экс-главы отделения платежной системы Visa в России Екатерины Петелиной и зампреда ВТБ и главы «Майкрософт Рус» Ольги Дергуновой. Последнее место в рейтинге заняла экс-гендиретор «Магнита» и «Пятерочки» Ольга Наумова.