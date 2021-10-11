Роспотребнадзор: пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней

Пациенты с COVID-19 в среднем болеют 11 дней, но иногда выздоровление может наступить всего за пару суток, сообщили в Роспотребнадзоре.

Доктор медицинских наук, замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отметила, что COVID-19 может длиться и до 28 дней. В этом случае после 14 дня болезнь бывает связана с осложнениями, передает РИА Новости.

«В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — уточнила Руженцова.

Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина сообщила, что длительность заболевания зависит от особенностей организма, своевременности лечения и его правильности.