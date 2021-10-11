Зеленский заявил о нежелании дочери видеть отца президентом на втором сроке

Старшая дочь украинского лидера не хочет, чтобы ее отец баллотировался на второй президентский срок. Об этом рассказал сам Владимир Зеленский в эфире программы «Светская жизнь».

Дочь не желает второго президентского срока, так как это повлияет на всю семью. Выдвижение будет зависеть только от количества того, что будет сделано., заявил Зеленский.

По словам Зеленского, его дочь после завершения школы продолжит учиться в этой стране. Он отметил, что ей это будет делать непросто, потому что при учебе за границей, она смогла бы перемещаться без охраны. Он заявил, что дочь планирует пройти обучение в университете по направлению международная экономика.