Лица с непогашенной судимостью не смогут работать в такси в России

Россиянам с непогашенной судимостью запретят работать в такси с 2023 года, сообщают «Известия».

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект правительства, который ужесточит правила приема на работу в такси. Авторы инициативы считают, что данная проблема актуальна в России, поскольку среди водителей часто попадаются насильники, убийцы и похитители людей.

Отбывших срок за тяжкие преступления ограничат в праве. Законопроект уже поддержала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Осужденные до марта 2023 года должны будут предоставить необходимые документа, отмечают «Известия».