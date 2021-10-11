Чижов: ЕС нужно наладить диалог с Россией во избежание дефицита газа

Брюсселю следует наладить отношения с Москвой для избежания дефицита газа в будущем. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат в беседе с Financial Times напомнил, что президент России Владимир Путин дал некоторые рекомендации «Газпрому», чтобы тот проявил больше гибкости. Чижов полагает, что госкорпорация к ним прислушается.

Чижов призвал ЕС относится к России не как к противнику, а как к партнеру. Он отметил, что Москва не заинтересована в скачках стоимости газа, поскольку это не помогает стабильности. Так, из-за этого некоторые потребители начинают использовать уголь.

Дипломат заявил, что энергетическая политика ЕС и нежелание энергетических компаний Европы платить за пополнение своих резервов больше усугубили проблемы блока. По его словам, на кризис также повлияли постановления Брюсселя, которые вынуждают «Газпром» поставлять часть газа на условиях свободно торгуемого спотового рынка.