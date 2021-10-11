Новую сторублевую купюру выпустят в оборот в 2022 году

Новая сторублевая купюра появится в России в конце следующего года. Такой информацией поделился заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев.

Эскизный проект купюры в настоящее время уже утвердили. В 2022 году будет запущена работа по ее изготовлению и выпуску в обращение. По словам Алексеева, оборот новой сторублевки будет происходить постепенно. Сначала она поступит в кредитные организации для тестирования на банкоматах,пишут «Известия».

Россияне увидят заметное количество банкнот уже к концу 2022 года. Более значительное количество сторублевых купюр появится не раньше в 2025 года.

Модернизированную банкноту от предыдущей версии будет отличать цвет. Также на ее лицевую сторону нанесут Красная площадь, «Зарядье», Шуховскую башню и здание МГУ. Кстати, в период с 2022 по 2025 годы Центробанк также планирует выпустить купюры номиналом от 10 до 5000 рублей с новым дизайном.