Роспотребнадзор: коронавирус легче переносят полоскающие горло пациенты

Заражение коронавирусом будет протекать легче, если пациент был при контакте с больным в маске, мыл руки и полоскал горло. Об этом сообщили с Роспотребнадзоре.

Директор по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила в беседе с РИА Новости, что в таком случае течение COVID-19 долгим не будет. Она напомнила, что после общения с зараженным можно полоскать горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого.

«В организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания, оно будет протекать легче и завершится быстрее», — заявила она.

Врач-терапевт Дарья Хавкина в свою очередь отметила, что новый штамм коронавируса в целом не повлиял на сроки болезни. Осложнения при нем стали проявляться быстрее — нередко их регистрируют на пятый день.