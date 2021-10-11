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Два испытательных пуска российской МБР «Сармат» могут выполнить до конца года

Два испытательных пуска российской МБР «Сармат» могут выполнить до конца года

Два испытательных пуска новейшей жидкостной МБР «Сармат» планируется выполнить до конца 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Пуски новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты планируют выполнить в рамках летно-конструкторских испытаний. Первый из них состоится в ноябре. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Испытательные пуски ракеты в 2022 году продолжатся, сообщил источник ТАСС. Будут проведены государственные испытания, благодаря которым новый тип МБР поступит на боевое дежурство в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Гендиректор завода «Красмаш» в июне сообщил, что испытания ракеты намечены на третий квартал года. В августе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что испытания «Сармата» начнутся в текущем году и завершатся в 2022.