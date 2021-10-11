Два испытательных пуска российской МБР «Сармат» могут выполнить до конца года

Два испытательных пуска новейшей жидкостной МБР «Сармат» планируется выполнить до конца 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Пуски новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты планируют выполнить в рамках летно-конструкторских испытаний. Первый из них состоится в ноябре. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Испытательные пуски ракеты в 2022 году продолжатся, сообщил источник ТАСС. Будут проведены государственные испытания, благодаря которым новый тип МБР поступит на боевое дежурство в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Гендиректор завода «Красмаш» в июне сообщил, что испытания ракеты намечены на третий квартал года. В августе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что испытания «Сармата» начнутся в текущем году и завершатся в 2022.