Вучич заявил о небоязни признать хорошие отношения России и Сербии

Россия и Сербия имеет очень хорошие отношения, которые отвечают интересам страны. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

По совам Вучича, между Москвой и Белградом установилось отличное сотрудничество во всех сферах жизни. Он с гордостью заявил, что отношения между странами исключительные.

По его словам, он не боится этого признать, потому что это совпадает с интересами Сербии и выражением длительный дружбы народов. Об этом Вучич рассказал на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Сербская сторона надеется на самые благоприятные в Европе цены на газ благодаря помощи России. Об этом заявлял ранее президент страны Александр Вучич. Он отметил, что просил передать свою просьбу об этом президенту России Владимиру Путину.