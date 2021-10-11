Медведев назвал эфемерными надежды Украины на членство в НАТО и Евросоюзе

Желание Киева вступить в НАТО и Евросоюза эфемерно, так как Украина не представляет ценности в противостоянии с Россией, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик написал большую статью о российско-украинских отношениях «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством», которую в понедельник опубликовал «Коммерсантъ». Медведев отметил, что надежды Киева вступить в НАТО и ЕС «эфемерны по вполне очевидным причинам».

«Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе — потенциально военного) с нашей страной», — написал зампред Совбеза России, отметив, что «дураков сражаться за Украину нет».

Медведев считает, что для Москвы бессмысленно иметь дело с вассалами. Зампред Совбеза подчеркнул, что «дела нужно вести с сюзереном».