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Медведев назвал Украину полностью управляемой Западом страной

Медведев назвал Украину полностью управляемой Западом страной

Украина сейчас находится под прямым управлением Запада. Руководители страны являются абсолютно несамостоятельными людьми.

Управление Запада Украиной намного жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами. Украина полностью зависит от подачек со стороны США и ЕС. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» в газете «Коммерсант».

По словам политика, США ничего не нужно от Украины, кроме борьбы с Россией. Он отметил, что США намерены тотально сдерживать страну и создать то, что «было метко названо «анти-Россией». Медведев уверен, что такое сотрудничество будет непрочным. Он добавил, что надежды Украины на вход в ЕС являются эфемерными. По словам Медведева, в стране нет дураков воевать за Украину.