Украина сейчас находится под прямым управлением Запада. Руководители страны являются абсолютно несамостоятельными людьми.

Управление Запада Украиной намного жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами. Украина полностью зависит от подачек со стороны США и ЕС. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» в газете «Коммерсант».

По словам политика, США ничего не нужно от Украины, кроме борьбы с Россией. Он отметил, что США намерены тотально сдерживать страну и создать то, что «было метко названо «анти-Россией». Медведев уверен, что такое сотрудничество будет непрочным. Он добавил, что надежды Украины на вход в ЕС являются эфемерными. По словам Медведева, в стране нет дураков воевать за Украину.