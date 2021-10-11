Помощник президента Серышев может стать новым полпредом в Сибири

Помощник президента РФ Анатолий Серышев может занять пост полномочного представителя главы государства в Сибирском федеральном округе (СФО).

Серышев может уйти в отставку с занимаемого в настоящее время поста помощника президента, сообщили два близких к администрации главы государства источника РБК. Два федеральных чиновника заявили изданию, что Серышев рассматривается в качестве кандидата на пост полпреда в СФО. Его официальное назначение на новую должность может состояться уже на текущей неделе.

С чем связано возможное перемещение Серышева на новый пост источники издания уточнить не смогли. В Кремле также не прокомментировали кадровое решение.

«Традиционно кадровые дела не обсуждаем», — сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пост полномочного представителя президента в СФО освободился 9 апреля, когда бывшего сибирского полпреда Сергея Меняйло назначили врио главы Северной Осетии. Парламент республики официально утвердил его на этом посту в день голосования 19 сентября.