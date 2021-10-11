Лавров призвал США использовать влияние на Косово для обеспечения переговоров с Сербией

США должны использовать свое влияние на Приштину, чтобы обеспечить переговорный процесс с Белградом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр уточнил, что Кремль ожидает от США использования всего своего существенного влияния на власти Косово для обеспечения нормального хода переговорного процесса. Лавров отметил, необходимо выходить на договоренности, которые будут устраивать Сербию и соответствовать резолюции 244 Совета Безопасности ООН.

Глава МИД РФ также отметил обеспокоенность Москвы той провокацией, которая была устроена на севере Косово в сентябре. По его словам, в Кремле оценили выдержку руководства Косово и лично президента Сербии Александра Вучича. Твердость Сербии позволила урегулировать данный кризис и прекратить провокационные действия, подчеркнул Лавров.