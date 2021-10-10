Малинкович призвал власти сохранить граффити с Тальковым в Петербурге

Глава организации Коммунисты Петербурга и Ленобласти (КПЛО) Сергей Малинкович выступил за сохранение граффити с изображением певца Игоря Талькова в Северной столице.

Энтузиасты разместили граффити с изображением Игоря Талькова на одной из подстанций «Ленэнерго». Но картина оказалась под угрозой из-за коммунальных служб, которые намерены закрасить граффити. Допустить этого нельзя, считает Малинкович.

«Игорь Тальков был одним из светлых пятен в темную ночь 90-х. Хотя он и негативно относился к коммунистам, но был патриотом России и очень талантливым певцом. На его песнях, в том числе на великолепно исполненной песне "Летний дождь", выросло не одно поколение россиян», — цитирует заявление Малинковича пресс-служба петербургского отделения КПЛО.

По его словам, певец «погиб от рук врагов России». Малинкович призвал петербургского губернатора Александра Беглова сохранить граффити с Тальковым. К памяти певца следует относиться уважительно, подчеркнул глава КПЛО.

«Призываю Губернатора Петербурга Беглова немедленно дать указание сохранить граффити с Игорем Тальковым в нашем городе!» — заключил Малинкович.

Ранее основатель группы «МирИмиР» Игорь Тальков-младший заявил, что с детства не хотел заниматься ничем, кроме музыки. Музыкант отметил, что отец доставал ему кассеты с записями Стинга, Майкла Джексона, Phil Collins, Sade и других групп и исполнителей.