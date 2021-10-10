Глава администрации крымского Судака Игорь Степиков заявил об уходе с поста

Глава администрации города Судак Игорь Степиков покидает свой пост. В отставку он уходит по собственному желанию.

Отмечается, что в связи с этим на завтра назначена внеочередная сессия муниципального совета. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в совете министров республики.

Степиков занимает должность главы Судака с октября 2019 года. Ранее он был на различных постах. Также Степиков был директором пансионата «Зенит».

Ранее были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования «городской округ Евпатория» Олеси Харитоненко. Она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли под строительство жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил это, уточнив, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.