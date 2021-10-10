Бестемьянова: конфликт Загитовой с журналистом стал следствием нервного срыва

Фигуристка Алина Загитова стала участницей конфликта с журналистом Рустамом Имамовым. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала произошедшее.

По ее мнению, весь конфликт стал следствием нервного перенапряжения Загитовой от работы. Она призвала быть благосклонной к фигуристке, которая многого добилась в столь юные годы.

«У Алины сдали нервы, не выдержала повышенного внимания к себе. Давайте простим ее. Загитова имеет право на срыв. Конечно, вести себя так с журналистами не стоит — дороже выйдет», — добавила Бестемьянова.

Конфликт между Загитовой и Имамовым произошел после посещения фигуристкой матча чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». На нем журналист сделал фото, которые Загитова в якобы грубой форме потребовала удалить. Имамов в свою очередь обвинил фигуристку в неподобающем поведении, однако позже принес извинения.