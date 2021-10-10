Вучич рассчитывает получить российский газ для Сербии по самой выгодной цене

Президент Сербии Александр Вучич попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова передать просьбу российскому коллеге Владимиру Путину. В Белграде надеются на самые благоприятные цены на газ для своей страны.

Вучич отметил, что Россия не оказывает никакого давления на Сербию. Наоборот, Белград в каком-то смысле давит на Москву, выпрашивая самую выгодную цену для газа.

Энергетический кризис в Европе меньше всего затронет Сербию, так как страна достроила газопровод «Балканский поток». Об этом заявил сербский президент в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам Вучича, кризис в европейских странах возник из-за того, что те не стали подписывать долгосрочные контракты на поставку газа с Россией. Он отметил, что энергетический кризис может продлиться до двух лет.