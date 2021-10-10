Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Вучич рассчитывает получить российский газ для Сербии по самой выгодной цене

Вучич рассчитывает получить российский газ для Сербии по самой выгодной цене

Президент Сербии Александр Вучич попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова передать просьбу российскому коллеге Владимиру Путину. В Белграде надеются на самые благоприятные цены на газ для своей страны.

Вучич отметил, что Россия не оказывает никакого давления на Сербию. Наоборот, Белград в каком-то смысле давит на Москву, выпрашивая самую выгодную цену для газа.

Энергетический кризис в Европе меньше всего затронет Сербию, так как страна достроила газопровод «Балканский поток». Об этом заявил сербский президент в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам Вучича, кризис в европейских странах возник из-за того, что те не стали подписывать долгосрочные контракты на поставку газа с Россией. Он отметил, что энергетический кризис может продлиться до двух лет.