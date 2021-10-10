Фигуристка Валиева завершила Finlandia Trophy победой и двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Камила Валиева в возрасте 15 лет заняла первое место на международном соревновании Finlandia Trophy, а также побила два мировых рекорда, ранее принадлежавшие отечественным спортсменкам.

Валиева откатала свою программу на 249,24 балла, что на 1,65 балла выше предыдущего результата Алены Косторной. Он был достигнут в финале серии Гран-при 2019 года. Кроме того, Валиева стала победительницей и мировой рекордсменкой вольной программы, в которой она набрала 174,31 балла. Ранее достижение принадлежало Александре Трусовой с результатом в 166,62 балла.

Второе место Finlandia Trophy досталось Елизавете Туктамышевой. Третье заняла Алена Косторная. Турнир проходил в период с 7 по 10 октября в городе Эспоо в Финляндии.

Камила Валиева обеспечила себе статус чемпиона мира среди юниоров. Текущий сезон она проведет уже на взрослом уровне. Тренируется фигуристка в группе Этери Тутберидзе.