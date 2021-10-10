Лавров объяснил отсутствие признания российских вакцин от COVID-19 в ЕС

Договоренности о признании отечественных вакцин с Европейским союзом не достигнуты из-за предвзятого отношения к ним, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров

В рамках встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, глава российского МИД обсудил признание российских вакцин против коронавирусной инфекции в Европе. По словам Лаврова, отсутствие договоренностей мешает целый ряд причин, в том числе предвзятое отношение зарубежных коллег к препаратам из России.

«Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур. Но мы видим, об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично, предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям», — сообщил глава ведомства.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится с использованием препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность результатами проведенных исследований.