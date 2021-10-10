Саркофаги с уникальными барельефами обнаружили в турецкой провинции Бурса

Древние саркофаги с мумифицированными скелетами времен римской империи обнаружили археологи в ходе раскопок некрополя в районе Изник в турецкой провинции Бурсы.

Данный некрополь широко использовался во II и III веках нашей эры. Всего в регионе найдено шесть саркофагов, включая два недавно обнаруженных.

По словам специалистов, саркофаги с трех сторон украшены уникальными рельефами, посвященными богу любви Эросу из древнегреческой мифологии. В целом научные раскопки в районе Изник. начавшиеся в 2019 году, уже принесли целый ряд археологических открытий. Например, исследователями была обнаружена святая базилика, которая, по расчетам ученых, составляет 30 метров в ширину и 50 метров в длину.

В Китае тем временем археологами были найдены древние кувшины со следами пива. По словам экспертов, находка стала одним из старейших в мире свидетельств производства и употребления данного напитка.