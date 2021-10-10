Дипмиссию РФ в Британии возмутила публикация The Sun on Sunday о «шпионе» на съезде тори

Посольство РФ в Великобритании выразило возмущение в связи с материалом газеты The Sun on Sunday о «российском шпионе». В дипмиссии назвали материал проявлением шпиономании.

Согласно тексту публикации, на съезде правящей Консервативной партии Великобритании (тори) якобы присутствовал «шпион». В сообщении посольства сказано, что очередной вброс со стороны Лондона не удивил российскую сторону.

«Мы привыкли к подобной дезинформации от британской журналистики. Странно, что "акулы пера" этого "уважаемого" издания не удосужились обратиться к организаторам съезда и уточнить информацию о статусе представителя от России», — отметили в дипмиссии.

Отмечается, что так называемым шпионом был официально аккредитованный российский дипломат. По этой причине он имел право находиться на съезде партии, пишет ТАСС.

Ранее The Sun on Sunday сообщила, что служба контрразведки MI-5 организовала слежку за российским дипломатом. Он якобы привлек внимание правоохранительных органов, поскольку разговаривал по телефону на русском языке.