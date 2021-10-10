Сторонники Саакашвили вышли на акцию протеста в Тбилиси

Единомышленники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приняли участие в митинге. Сторонники политика вышли к парламентскому зданию в столице и призвали выпустить его из тюрьмы.

Экс-главу государства задержали в Тбилиси 1 октября. Позже Саакашвили доставили в тюрьму города Рустави. Бывший президент является фигурантом сразу нескольких уголовных дел в Грузии.

Акцию в поддержку заключенного устроила глава оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани. Она также учредила народное движение по возвращению Саакашвили на родину. Участники акции взяли с собой флаги страны и фотографии экс-лидера государства.

Ранее бывший президент Грузии сообщил об отсутствии судебных слушаний по возбужденным против него делам. Политик связал этот факт с якобы попыткой официального Тбилиси «спрятать» Саакашвили перед вторым туром выборов.