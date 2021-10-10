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Власти Оренбургской области предложили горожанам обменять алкоголь на продукты

Власти Оренбургской области предложили горожанам обменять алкоголь на продукты

Жителям Оренбуржья предложили сдать имеющийся у них алкоголь и получить за него продукты питания. О запуске нового социального проекта рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось об отравлении некачественным алкоголем в Оренбургской области. В результате происшествия погибли 34 человека. По факту отравления возбуждено шесть уголовных дел.

Отмечается, что продуктовые наборы, которые смогут получить местные жители, в разы превышают стоимость алкоголя. Принести спиртосодержащие напитки можно в магазины сети «Жален».

«К этой работе подключены магазины сети, где каждый оренбуржец может обменять продукцию и сообщить точку, где приобрел ее», — говорится в сообщении.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко предложил ввести более жесткую систему учета алкогольной продукции. Академик подчеркнул, что метанол, содержащийся в некоторых напитках, это «абсолютный яд для человеческого организма».