Испанский экономист Исбель призвал ЕС рассматривать Россию как необходимого партнера

Европа должна рассматривать Россию как неизбежного и необходимого партнера, учитывая сохраняющуюся зависимость европейской экономики от ископаемых видов топлива, заявил РИА Новости испанский экономист Пауль Адам Исбель.

Он считает, что слова президента РФ Владимира Путина об увеличении поставок газа следует считать подлинным жестом международного сотрудничества в области энергетики. По мнению эксперта, такую позицию российского лидера следует приветствовать.

Исбель заметил, что Россию, как и Саудовскую Аравию, часто обвиняют в готовности использовать энергетический потенциал в качестве геополитического оружия. Однако трезвая оценка показывает, что ископаемые виды топлива следует рассматривать как долгосрочные бизнес-предложения, которые иногда имеют даже обратный эффект, подчеркнул экономист.

«В долгосрочной перспективе Европа должна рассматривать Россию как неизбежного и необходимого партнера, учитывая, что у нее больше стимулов, чем у любой другой крупной страны, для замедления усилий по декарбонизации на фоне ее почти полной зависимости от производства ископаемых видом топлива», — добавил Исбель.

Цены на газ в Европе на фоне низких запасов в подземных хранилищах находятся на рекордном уровне. На этой неделе котировки голубого топлива установили исторический максимум, достигнув 1937 долларов за тысячу кубометров.

Владимир Путин, выступая на заседании по вопросам энергетики, заявил о готовности России помочь стабилизировать энергорынок. Он также поддержал идею увеличить объем предложения по газу на Санкт-Петербургской бирже.