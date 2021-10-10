Песков исключил возможность обсуждения темы Крыма с Украиной

Вопрос обсуждения темы Крыма с Украиной не существует для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал РИА Новости возможность обсуждения с Киевом «возвращения» Крыма. Песков высказался об этом на фоне заявлений советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

В Киеве ранее предположили, что Крым можно вернуть «за пять минут». Алексей Арестович выступил с таким утверждением в эфире телеканала «Дом».

«Война в Донбассе может быть остановлена одним звонком», — добавил советник главы офиса украинского лидера.

По словам Арестовича, Украина дает России «возможность» урегулировать конфликт и решить проблему. Советник главы офиса украинского лидера уточнил, что ответственность за «возвращение» Крыма якобы лежит на президенте РФ Владимире Путине.

Полуостров воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. Киев отказывается признавать статус региона. Российский лидер подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.