Минпросвещения оценило идею создания в России системы учета успеваемости школьников

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов поддержал идею создания федеральной системы учета успеваемости школьников.

Министр отметил, что подобная система будет отличаться от негосударственных аналогов строгостью своих требований. Это позволит обеспечить безопасность персональных данных.

«Вот этот определенный зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно — это введение федеральной системы», — ответил Кравцов на вопрос участника Всероссийского экспертного педагогического совета.

Ранее заместитель главы Минпросвещения Александр Бугаев высказался по поводу проведения онлайн-трансляций в школах для родителей. Он отметил, что трансляции из классов являются незаконными, так как дети должны иметь право на личное пространство.