Ветеринар Игорь Адрузов оценил необходимость вакцинации домашних животных от коронавируса

Необходимость вакцинации домашних питомцев против новой коронавирусной инфекции оценил ветеринарный врач Игорь Адрузов.

Активные вирусы могут привести к тяжелейшим заболеваниям котов и собак вплоть до летального исхода. В первую очередь четвероногих друзей следует прививать от чумы, энтерита, гепатита, инфекционного ринотрахеита, хламидиоза и калицивироза.

Первую дозу животное должно получить в возрасте двух месяцев. На протяжении всей жизни один раз в год следует делать повторные прививки, объяснил медик.

«Что касается именно коронавируса животных, болеют и кошки, и собаки. Но у них свой штамм. Этот штамм не опасен для человека», — добавил Адрузов в эфире НТС.

Наиболее подвержены заражению коронавируса породистые щенки, которых выращивают в питомниках. По словам специалиста, сейчас прививку от COVID-19 животным можно сделать в нескольких севастопольских ветклиниках.

Вакцину от коронавирусной инфекции «Карнивак-Ков» для животных разработали российские ученые Россельхознадзора. Препарат зарегистрировали 31 марта. Сообщается, что вакцину испытывали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных.