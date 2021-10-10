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Ветеринар Игорь Адрузов оценил необходимость вакцинации домашних животных от коронавируса

Ветеринар Игорь Адрузов оценил необходимость вакцинации домашних животных от коронавируса

Необходимость вакцинации домашних питомцев против новой коронавирусной инфекции оценил ветеринарный врач Игорь Адрузов.

Активные вирусы могут привести к тяжелейшим заболеваниям котов и собак вплоть до летального исхода. В первую очередь четвероногих друзей следует прививать от чумы, энтерита, гепатита, инфекционного ринотрахеита, хламидиоза и калицивироза.

Первую дозу животное должно получить в возрасте двух месяцев. На протяжении всей жизни один раз в год следует делать повторные прививки, объяснил медик.

«Что касается именно коронавируса животных, болеют и кошки, и собаки. Но у них свой штамм. Этот штамм не опасен для человека», — добавил Адрузов в эфире НТС.

Наиболее подвержены заражению коронавируса породистые щенки, которых выращивают в питомниках. По словам специалиста, сейчас прививку от COVID-19 животным можно сделать в нескольких севастопольских ветклиниках.

Вакцину от коронавирусной инфекции «Карнивак-Ков» для животных разработали российские ученые Россельхознадзора. Препарат зарегистрировали 31 марта. Сообщается, что вакцину испытывали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных.