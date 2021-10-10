Власти ЦАР обвинили страны Запада и Европы в дестабилизации обстановки в Африке

Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем раскритиковал отношение стран Запада и Европы к событиям, происходящим в африканской стране.

Власти ЦАР осудили боевиков, атаковавших гуманитарный конвой на востоке страны. Если на суверенное государство напали, оно имеет право защищаться, уверен Мокпем.

«Но многие из сторонних наблюдателей заявляют, что мы убиваем мирных жителей. Нам не следует ничего им доказывать, ведь они хотят только очернить нашу работу. Это не нормально», — цитирует пресс-секретаря главы африканской страны ФАН.

По словам политика, распространители подобной клеветы являются врагами народа ЦАР. Он уверен, что страны Запада и Европы заинтересованы в дестабилизации обстановки в республике.

«Бандиты служат иностранным интересам. Именно это и происходит в ЦАР», — считает Альберт Ялоке Мокпем.

Боевики часто совершают насилие над центральноафриканцами, но западные СМИ об этом молчат. Однако они пишут различные обвинения в адрес правительственной армии, добавил политик.