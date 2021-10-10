Депутат Рады Кива признался, что спит с оружием из-за угроз со стороны ВСУ

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и оказался в опале со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). На фоне травли киевский политик признался, что «здравомыслящим» людям стало опасно жить в его родной стране.

«Украина – это квест выживания для человека. Война, голод, болезни, а если вдруг ты это чудом прошел, то еще и неофашисты, находящиеся вне закона», – рассказал «ПолитРоссии» нардеп.

Кива также заявил, что он остается одним из тех немногих политиков, кто открыто и усиленно ведет борьбу против национализма и неофашизма на Украине и высказывается за восстановление отношений с Россией. По этим причинам, уверен депутат, в своей стране он стал «целью номер один» на уничтожение у радикалов.

Политик считает, что должен быть готовым к любым возможным провокациям или даже нападению, поэтому ему буквально приходится спать с оружием, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Личный архив Ильи Кивы /

«Я давно рассчитываю только на свои силы, свою дисциплину, на свой автомат Калашникова и волю божью! Это не первый призыв к насилию по отношению ко мне и, к сожалению, не последний. Рано или поздно они придут за мной и мне нужно к этому быть просто готовым», – уверен Кива.

Травля украинской нардепа развернулась после того, как в Сети появилось видеопоздравление Путину. На записи Кива назвал российского президента выдающимся политиком и добавил, что Путин пишет новую историю славянского мира.

Поздравление спровоцировало бурную и негативную реакцию на Украине. Представители ВСУ обозвали Киву «животным» и призывали сограждан при встрече с депутатом плевать ему в лицо.

Кроме того, члены партии УДАР публично потребовали лишить политика гражданства и возбудить против него уголовное дело по статье о госизмене.