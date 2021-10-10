Советник офиса Зеленского Арестович заявил о возможности «вернуть» Крым за пять минут

Вернуть Крым под контроль Украины можно за «пять минут». Такое мнение выразил внештатный советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

Соответствующее высказывание он сделал в эфире местного телеканала. По словам Арестовича, ситуацию в Донбассе можно урегулировать «одним звонком». Кроме того, якобы есть возможность вернуть полуостров под контроль Киева за «пять минут». Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского считает, что все зависит от решения Москвы.

«Мы даем ей (России. — Прим. ред.) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», — сказал Арестович.

Крым вернулся в состав Российской Федерации после референдума в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова поддержали воссоенинние с материковой Россией. Москва неоднократно подчеркивала, что не подвергает сомнению свой суверенитет над полуостровом.