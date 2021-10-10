Ученые из Университета Коре предложили использовать леденец для сдачи анализов

Ученые из Университета Коре в Сеуле создали тест для сбора биологического материала и определения показателя электролитов в слюне на основе мягкого леденца.

Одноразовые тесты достаточно дорогие, а их утилизация является проблемой. Корейские ученые в качестве решения предложили применять леденец. Чтобы сделать прототип датчика, специалисты сплющили сладость и сделали сетку из углублений для удержания слюны пациента. В нижней части леденца установили многоразовые алюминиевые трубки. Они выступают в качестве электрических контактов для подключения леденца-электрода в цепь с током.

Ученые еще не проводили клинические испытания тест-системы на людях. Однако уже сейчас применение мягких конфет как электродов является шагом к переходу на малоотходные и бюджетные электрохимические датчики. Исследование опубликовано в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Американские ученые ранее создали экспресс-тест на определение коронавирусной инфекции. Разработка основана на антигене и может выявить болезнь за несколько минут.