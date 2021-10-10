США исключили часть россиян из санкционного списка ради визита Нуланд в Москву

Часть граждан Российской Федерации были исключены из санкционного списка Соединенных Штатов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Вашингтон пошел на такой шаг в обмен на визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву в период с 11 по 13 октября.

Стоит отметить, что американский дипломат находилась в черном списке России. Санкции против нее были введены в 2019 году. Нуланд запрещалось въезжать на территорию страны.

Пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов ранее сообщила, что визит представителя в Москву состоится 11 октября. После Нуланд планирует посетить столицы Ливана и Великобритании. Отмечается, что заместитель госсекретаря проведет встречи с должностными лицами высокого ранга. Стороны обсудят некоторые двусторонние, региональные и глобальные вопросы.