Sina: российский шоколад стремительно покоряет китайский рынок

Аналитики китайского издания Sina пришли к выводу, что в 2021 году Россия впервые в истории имеет все шансы войти в десятку мировых поставщиков шоколада. Объем поставок российских продуктов другим странам увеличивается ежегодно, а география экспорта распространилась на 94 государства по всему миру.

Сейчас объем экспорта российского шоколада не только вернулся к допандемийным показателям, но и продолжает стремительно расти.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин для наглядного примера привел данные за несколько лет: в 2015 году Россия продала в Китай семь тысяч тонн шоколадных конфет, а в 2020 — 64 тыс. тонн. Исходя из такой статистики, пишут аналитики, всего за пять лет спрос на российские сладости в Китае вырос почти в девять раз.

Подобный всплеск любви китайцев к российскому шоколаду Лашманкин объясняет клиенториентированностью кондитерских фабрик.

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«В зависимости от спроса на рынке продаж мы запускаем разные продукты и даже меняем упаковку. К примеру, китайцы любят дарить сладости на праздники или семейные торжества. Мы выпускаем продукты, которые не только приятны на вкус, но и имеют яркую упаковку, которую нелегко повредить при перевозке», — объяснил директор «АСКОНД».

Кроме того, уверен Лашманкин, в Китае появилась тенденция к потреблению более качественных продуктов, в числе которых и сладости. Сегодня показатели потребления кондитерских изделий в Поднебесной снижаются, однако расходы на них растут.

Это говорит о том, что китайцы стали отдавать предпочтение более дорогим продуктам, которые содержат натуральные ингредиенты и продаются в эстетичной обертке. Российские производители шоколада в этих категориях имеют явные преимущества, подвел итог Лашманкин.