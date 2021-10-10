Лавров проведет рабочую встречу с Вучичем в Белграде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Визит российского дипломата в Сербию будет проходить с 10 по 11 октября.

«Встреча с президентом Вучичем состоится сегодня вечером», — уточнили в департаменте в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что Вучич прокомментировал крупнейший энергетический кризис на европейском рынке за последнее время. Цена газа за тысячу кубометров достигала практически 2000 долларов. По словам сербского лидера, причиной такого развития события стало несвоевременное заключение долгосрочных контрактов на поставку газа с Россией со стороны Брюсселя.

Вместе с тем Вучич напомнил, что правительства некоторых стран ЕС устанавливали минимальную цену на газ для своих предприятий во время пандемии коронавируса. Таким образом они хотели стимулировать экономический рост, однако добились другого эффекта в перспективе, резюмировал он.