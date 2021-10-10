Президент России примет участие в саммите ЕАЭС

Владимир Путин не обойдет стороной саммит Евразийского экономического союза, который пройдет на следующей неделе. Соответствующая информация была озвучена в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Глава государства будет участвовать в саммите ЕАЭС, запланированном на грядущую неделю. Президентом РФ на полях мероприятия будут проведены дискуссии по развитию сельского хозяйства.

«Путин будет участвовать и в саммите Евразийского экономического Союза», — заявили в эфире канала «Россия-1».

Отмечается, что на специальном совещании, посвященном агропромышленному комплексу, будут подняты такие вопросы, как селекция, генетика и создание новейших сельскохозяйственных машин.

Министерство финансов Российской Федерации ранее предложило поднять качественную планку в рамках регулирования пивной продукции, поступающей через государства-члены Евразийского экономического союза.

ЕАЭС является международной организацией с упором на экономическую интеграцию в регионе. Она была учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе, который подписали Россия, Белоруссия и Казахстан. Он вступил в силу 1 января 2015 года. Помимо указанных государств, в число стран-участниц объединения входят Армения, Киргизия и Молдавия как член-наблюдатель.