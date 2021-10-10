Сенатор Пушков назвал естественным процесс стремления Украины в НАТО

Стремление Украины вступить в НАТО и Евросоюз является абсолютно нормальным с физиологической точки зрения, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Украина никогда не являлась по-настоящему самостоятельным государством. Киев всегда зависел от внешнего центра силы, поэтому стремления нынешнего руководства страны присоединиться к военному Альянсу вполне логично.

«Вступление Украины во внешний альянс вернет ей утраченный и единственно возможный для нее статус зависимой территории с внешними источниками управления. Это естественное состояние для украинской элиты», — написал он в собственном Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Пушков прокомментировал призыв американских конгрессменов ввести новый санкционный пакет в отношении России. По его словам, в последнее время этот государственный орган США только и занимается попытками сдерживания российской стороны.