Собчак впервые вышла на связь с подписчиками после смертельной аварии

Популярная телеведущая и журналист Ксения Собчак обратилась к поклонникам после смертельного ДТП в Сочи. Звезда сообщила, что у нее сотрясение мозга и многочисленные повреждения.

Ксения Собчак призналась, что находится в ужасе от того, что в аварии погибли невинные люди. Она указала, что ее команда будет связываться с родными пострадавших и погибших.

Телеведущая подчеркнула, что во время движения находилась не в своем автомобиле и не со своим водителем. Во время поездки она общалась по телефону и может предъявить запись беседы.

«У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой. После столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», — рассказала Собчак в официальном Telegram-канале.

В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, приехавшая в Сочи из Подмосковья. Ее приятельница и мужчина, который был за рулем машины, были в срочном порядке доставлены в больницу.