Владимир Путин намерен 12 октября встретиться с Николой Пашиняном

Президент России Владимир Путин 12 октября встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Российский лидер 12 октября намерен провести встречу с депутатами Госдумы VIII созыва. Кроме того, состоятся переговоры с армянским премьером.

«Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны. В этот же день пройдет новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном», — заявили в ходе передачи.

Также стало известно, что Владимир Путин в течение недели примет участие в саммите Евразийского экономического союза. Кроме того, глава государства будет присутствовать на совещании по развитию агропромышленного комплекса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выходит из самоизоляции. Глава РФ перешел на удаленный формат работы после контакта с лицами, которые заболели коронавирусом.