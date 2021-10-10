Власти Воронежа приняли решение перевести школьников на удаленку

Воронежские школьники с 12 октября перейдут на дистанционный формат обучения в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Учащиеся всех классов будут переведены со вторника на удаленку. Длительность такой меры власти пока не определили, установить ее планируется позднее с учетом складывающейся эпидемической обстановки.

«На дистанционный режим работы переводятся все организации вне зависимости от права собственности, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки. В рамках учебного плана они сохраняют возможность индивидуальной очной работы», — заявили в региональном правительстве.

Кроме того, местным работодателям поступила рекомендация перевести дистанционный режим работы или отправить в оплачиваемый отпуск тех сотрудников, у которых есть дети, обучающиеся в 1-4 классах.

В Симферополе тем временем студентов Крымского федерального университета также планируют отправить на удаленку. Дистанционный режим начнет действовать с 11 октября.