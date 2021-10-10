Токсиколог Михаил Кутушов предостерег от употребления продуктов с плесенью

Некоторые домохозяйки очень часто используют продукты с плесенью, например, хлебобулочные изделия, обрезая зараженные грибком части. Однако делать этого категорически не стоит, предупредил российский токсиколог Михаил Кутушов.

Плесень представляет собой микроскопические грибки, которые обладают высокой жизнестойкостью. Попадая в организм, она вызывает отравление и аллергические реакции.

«Поэтому продукты, в которых завелась плесень, использовать больше нельзя. Даже если там не самая опасная черная плесень, а белая. Употребление такой пищи может вызвать тяжелые аллергические реакции и серьезные проблемы с дыханием. У людей, имеющих аллергию на плесень, может развиться даже отек Квинке», — объяснил медик в беседе изданием «Аргументы и Факты».

Заражение продукта может быть полным, хотя визуально кажется, что поражена лишь небольшая область. Именно поэтому ни хлеб, ни любые другие заплесневелые продукты в пищу лучше не использовать, поскольку спасти их уже нельзя.