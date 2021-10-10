Скотт считает, что «Вашингтон» Овечкина не попадет в плей-офф в новом сезоне

Бывший нападающий «Аризоны Койотс» и «Монреаль Канадиенс», MVP Матча звезд НХЛ 2016 года Джон Скотт выразил уверенность, что «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне не сможет пробиться в плей-офф, поскольку все хоккеисты постарели, а новые игроки в межсезонье не пришли. Таким мнением он поделился в подкасте Dropping The Gloves.

«В этом году "Кэпиталз" не попадут в плей-офф. Они выходили в плей-офф в течение последних десяти с лишним лет. Они выходят в плей-офф с сезона-2013/2014. Я думаю, что они теперь будут мусором. Все их хоккеисты постарели. Последние два сезона они потеряли», — сказал экс-форвард.

Скотт также выразил уверенность, что для капитана «Кэпиталз» этот сезон будет неудачным. По его словам, 36-летний россиянин «кончился». Бывший хоккеист считает, что Овечкин не сможет забить в нынешнем сезоне.

Ранее Овечкин заявил о готовности выступить на зимней Олимпиаде в Пекине. Соревнования по хоккею пройдут с 9 по 20 февраля 2022 года.