Жириновский нашел сходство между пандемией коронавируса и гражданской войной

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил пандемию коронавируса с гражданской войной, в которой «красные» — это COVID-19, а «белые» — вакцина.

Пандемия коронавируса продолжается и принимает разные формы, отметил Жириновский на своем канале в мессенджере Telegram. Эпидемиологическую обстановку можно сравнить с гражданской войной.

«Коронавирус — это "красные", они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. А вакцина – это "белые", они в обороне, и в них спасение», — объяснил свое сравнение глава ЛДПР.

Необходимо объединиться, чтобы обеспечить победу «белым», подчеркнул Жириновский. В обратном случае количество жертв коронавируса будет увеличиваться.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее отметил, что в больницы чаще всего поступают пациенты с COVID-19, которые не прошли вакцинацию. В стационарах с тяжелой формой болезни находится не более 0,03% привитых.