Уголовное дело возбудили по факту падения самолета с парашютистами в Татарстане

СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности после жесткой посадки самолета L-410, на борту которого находились парашютисты. ЧП случилось в городе Мензелинск.

Сотрудники Следственного комитета изымают предполетную документацию после авиакатастрофы. Правоохранителям предстоит выяснить точную причину случившегося, сообщили представители следствия.

Легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение рано утром. По последним данным, погибли 16 человек. Также при падении пострадали шесть человек. Их достали из покореженного самолета и передали медикам. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. На месте крушения работают представители СК и прокуратуры.