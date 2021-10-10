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TNI выбрал пять смертоносных видов оружия СССР, которые стали легендой

TNI выбрал пять смертоносных видов оружия СССР, которые стали легендой

Американский аналитик The National Interest Майкл Пек считает, что наследие СССР до сих пор живет в производстве первоклассного вооружения. Эксперт выделил пять самых смертоносных образцов советского оружия, которые стали легендарными.

АК-47

Конечно, первое место в рейтинге американца получил знаменитый автомат Калашникова АК-47. Пек назвал этот вид оружия простым, бюджетным и надежным, который подходит даже для слабо подготовленных армий. 

«Это икона, политический манифест. <...> Если говорить о потерях (военных и гражданских) за последние 60 лет, то АК-47 наверняка является самым смертоносным оружием на планете», — пишет аналитик.

Танк Т-34

Не менее известный советский образец Т-34 в годы Второй мировой войны превосходил любой немецкий танк по маневренности, огневой мощи и защите. Советский танк был оснащен пушкой калибра 76,2 мм, наклонную броню для баллистической защиты и широкие гусеницы, которые позволяли машине передвигаться по бездорожью.

Журналист предположил, что дорогу Красной Армии до Берлина в 1945 году проложили именно Т-34.

TNI выбрал пять смертоносных видов оружия СССР, которые стали легендой
vk.com  / Администрация Петрозаводского городского округа

«Катюша»

Реактивная установка с ласковым названием «Катюша», по мнению аналитика, стала одной из самых смертоносных артиллерийских орудий за всю историю. Ссылаясь на неназванный источник, американец рассказал, что советские «Катюши» были способны с помощью 4,35 тонны взрывчатых веществ за десять секунд превратить площадь в четыре гектара в пустошь.

«Подобно Т-34, «Катюша» в 1941 году стала шоком для немецких войск», — поделился Пек.

МиГ-15

Реактивный истребитель был создан на основе трофейных немецких технологий. МиГ-15 отличался маневренностью, высокой скоростью и мощным вооружением. Рядом с советским самолетом меркли даже передовые разработки США (Р-80 и F-84). Благодаря высоким характеристикам, МиГ-15 имел высокий спрос и находился на вооружении в ВВС у более, чем 40 стран.

TNI выбрал пять смертоносных видов оружия СССР, которые стали легендой
wikipedia.org  / Mark Harkin / CC BY 2.0

РПГ-7

Ручной противотанковый гранатомет не мог похвастаться сверхточностью или мощностью, но его преимуществом стала доступность. РПГ производился в таких количествах, что стал почти таким же популярным, как АК-47. 

«РПГ-7 и его китайские, иранские и прочие копии участвуют практически во всех конфликтах, начиная с 1960-х годов», — добавил Пек.

Ранее американский обозреватель Крис Осборн выразил мнение, что запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки откроет для России новые тактические возможности.