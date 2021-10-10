TNI выбрал пять смертоносных видов оружия СССР, которые стали легендой

Американский аналитик The National Interest Майкл Пек считает, что наследие СССР до сих пор живет в производстве первоклассного вооружения. Эксперт выделил пять самых смертоносных образцов советского оружия, которые стали легендарными.

АК-47

Конечно, первое место в рейтинге американца получил знаменитый автомат Калашникова АК-47. Пек назвал этот вид оружия простым, бюджетным и надежным, который подходит даже для слабо подготовленных армий.

«Это икона, политический манифест. <...> Если говорить о потерях (военных и гражданских) за последние 60 лет, то АК-47 наверняка является самым смертоносным оружием на планете», — пишет аналитик.

Танк Т-34

Не менее известный советский образец Т-34 в годы Второй мировой войны превосходил любой немецкий танк по маневренности, огневой мощи и защите. Советский танк был оснащен пушкой калибра 76,2 мм, наклонную броню для баллистической защиты и широкие гусеницы, которые позволяли машине передвигаться по бездорожью.

Журналист предположил, что дорогу Красной Армии до Берлина в 1945 году проложили именно Т-34.

vk.com / Администрация Петрозаводского городского округа

«Катюша»

Реактивная установка с ласковым названием «Катюша», по мнению аналитика, стала одной из самых смертоносных артиллерийских орудий за всю историю. Ссылаясь на неназванный источник, американец рассказал, что советские «Катюши» были способны с помощью 4,35 тонны взрывчатых веществ за десять секунд превратить площадь в четыре гектара в пустошь.

«Подобно Т-34, «Катюша» в 1941 году стала шоком для немецких войск», — поделился Пек.

МиГ-15

Реактивный истребитель был создан на основе трофейных немецких технологий. МиГ-15 отличался маневренностью, высокой скоростью и мощным вооружением. Рядом с советским самолетом меркли даже передовые разработки США (Р-80 и F-84). Благодаря высоким характеристикам, МиГ-15 имел высокий спрос и находился на вооружении в ВВС у более, чем 40 стран.

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РПГ-7

Ручной противотанковый гранатомет не мог похвастаться сверхточностью или мощностью, но его преимуществом стала доступность. РПГ производился в таких количествах, что стал почти таким же популярным, как АК-47.

«РПГ-7 и его китайские, иранские и прочие копии участвуют практически во всех конфликтах, начиная с 1960-х годов», — добавил Пек.

Ранее американский обозреватель Крис Осборн выразил мнение, что запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки откроет для России новые тактические возможности.