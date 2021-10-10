Путин отметил вклад ПАО «ФасАгро» в продовольственную безопасность России

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу ПАО «ФосАгро» по случаю 20-летия создания компании. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что организация демонстрирует уверенный рост и наращивает выпуск продукции. По его словам, компания привносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России.

«Убежден, что столь впечатляющие успехи — результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива предприятий холдинга, грамотных управленческих решений», — сказано в сообщении.

Путин также обратил внимание, что организация занимается внедрением инновационных технологий и реализацией социально значимых инициатив.

Ранее Владимир Путин заявил, что мировой энергетический рынок не терпит суеты. По его словам, политика Евросоюза по краткосрочным контрактам оказалась ошибочной.