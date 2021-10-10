Роспотребнадзор расширил требования по вакцинации от COVID-19 в Ростовской области

Сотрудники организаций, оказывающих гостиничные и туристические услуги в Ростовской области, были включены в перечень лиц, обязанных пройти вакцинацию от COVID-19. Соответствующие изменения были внесены в постановление главного санитарного врача области.

Согласно новым требованиям, в перечень лиц также были включены сотрудники службы доставки, работники промышленных предприятий и граждане, занимающиеся волонтерской деятельностью. Вакцинация первым компонентом препарата должна быть организована до 4 ноября 2021 года, второй компонент вакцины должен быть введен до 1 декабря.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. К ним относятся «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».